Christopher Mallmann 21.11.2025 • 21:23 Uhr Deutschlands Darts-Star Martin Schindler ringt Ex-Weltmeister Michael Smith bei den Players Championship Finals nieder. Dieser hat allerdings körperliche Probleme.

Jubel bei Martin Schindler - aber Sorgen um Michael Smith: Der „Bully Boy“ hat sich bei Schindlers Auftaktsieg bei den Players Championship Finals (6:4 in Legs) in besorgniserregender Verfassung gezeigt.

Der 35-Jährige hatte beim Walk-on offenkundig große körperliche Probleme und humpelte schwerfällig auf die Bühne.

Smith leidet nach eigenen Angaben an einer schweren Arthrose, die sich in den Schultern und den Handgelenken bemerkbar mache. Auch klagte er im vergangenen August über einen anschwellenden Fuß, der womöglich von einer Arthritis betroffen sei.

Smith verletzte sich mit Darts-Pfeil

Smiths körperliche Beeinträchtigung zeigte sich auch im Spiel gegen Schindler, das der Deutsche mit einem Average von 92,2 Punkten gegenüber Smith (86,1) größtenteils beherrschte.

In der Runde der letzten 32 trifft Schindler am Samstag auf den Waliser Nick Kenny.

Pietreczko macht es vor

Der eigentlich qualifizierte Niko Springer musste im Vorfeld des Turniers krankheitsbedingt absagen.

Die Players Championship Finals sind traditionell die Generalprobe für die WM (ab 11. Dezember LIVE bei SPORT1).

Insgesamt 64 Spieler sind beim Turnier in Minehead vertreten und konnten sich über die Rangliste der Players Championship Order of Merit qualifizieren.