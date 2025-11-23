Julius Schamburg 23.11.2025 • 23:09 Uhr Luke Littler ist einfach nicht zu stoppen. Die neue Nummer eins der Weltrangliste triumphiert auch bei den Players Championship Finals.

Luke Littler - der neue König des Darts - hat erstmals bei den Players Championship Finals triumphiert und den nächsten Major-Titel in seiner noch jungen Karriere geholt.

Im Finale setzte sich das 18 Jahre alte Wunderkind mit 11:8 in Legs gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch.

Darts: Littler in anderen Sphären

Littler spielte 103,33 Punkte im Drei-Dart-Average, bei Aspinall waren es 93,64 Punkte. „The Nuke“ hatte eine Checkout-Quote von 37,93 Prozent, bei „The Asp“ waren es 32 Prozent. Littler verwandelte direkt seinen ersten Matchdart auf der Doppel-6.

Besonders bemerkenswert: Littler spielte im Turnierverlauf bei jedem seiner sechs Siege über 100 Punkte im Average. Im Achtelfinale hatte er die deutsche Hoffnung Ricardo Pietreczko ausgeschaltet (10:6).

Littler entthront Humphries