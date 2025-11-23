Newsticker
Julius Schamburg
Luke Littler ist einfach nicht zu stoppen. Die neue Nummer eins der Weltrangliste triumphiert auch bei den Players Championship Finals.

Luke Littler - der neue König des Darts - hat erstmals bei den Players Championship Finals triumphiert und den nächsten Major-Titel in seiner noch jungen Karriere geholt.

Im Finale setzte sich das 18 Jahre alte Wunderkind mit 11:8 in Legs gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch.

Darts: Littler in anderen Sphären

Littler spielte 103,33 Punkte im Drei-Dart-Average, bei Aspinall waren es 93,64 Punkte. „The Nuke“ hatte eine Checkout-Quote von 37,93 Prozent, bei „The Asp“ waren es 32 Prozent. Littler verwandelte direkt seinen ersten Matchdart auf der Doppel-6.

Besonders bemerkenswert: Littler spielte im Turnierverlauf bei jedem seiner sechs Siege über 100 Punkte im Average. Im Achtelfinale hatte er die deutsche Hoffnung Ricardo Pietreczko ausgeschaltet (10:6).

Littler entthront Humphries

Erst am vergangenen Sonntag hatte Littler beim Grand Slam of Darts triumphiert und im Finale seinen großen Rivalen Luke Humphries bezwungen.

Seit Montag wird der Engländer als Nummer eins in der PDC Order of Merit geführt. Damit entthronte er Humphries, der seit seinem WM-Titel im Januar 2024 der Weltranglistenerste war.

Als nächstes Highlight steht dann die Darts-WM im Alexandra Palace in London an (11. Dezember bis 3. Januar, live bei SPORT1).

