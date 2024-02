Premier League Darts, 5. Spieltag: Humphries stoppt Serie von van Gerwen

Zum Auftakt im südwestenglischen Exeter setzte sich Weltmeister Luke Humphries gegen den Premier-League-Dominator Michael van Gerwen mit 6:3 in den Legs durch und erreichte damit das Halbfinale. Dort wartet Nathan Aspinall auf Humphries.

The Asp“ behielt gegen Peter Wright mit 6:4 die Oberhand. Wright bleibt in der diesjährigen Premier League ohne Sieg. Gegen Aspinall sorgte „Snakebite“ im vierten Leg für ein Highlight. Er checkte 156 aus und schaffte das Break zum 3:1 - doch damit weckte er auch Aspinall auf, der aufdrehte und die Partie mit einem 96,08 Average gewann.

Für van Gerwen indes war es in der Premier League die erste Niederlage nach zuletzt neun Siegen mit drei Spieltagserfolgen.

Die weiteren Viertelfinalduelle in Exeter lauten Gerwyn Price gegen Rob Cross und Luke Littler gegen Michael Smith.

Humphries‘ bestes Resultat in der Premier League ist bisher das Finale am 3. Spieltag in Glasgow. Dort verlor er gegen van Gerwen denkbar knapp mit 5:6. Nun gelang ihm die Revanche.