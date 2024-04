Darts: Luke Littler erinnert sich emotional an Tod von Eric Bristow

Am Donnerstag kehrte Darts-Wunderkind Luke Littler an den Ort zurück, der ihn emotional werden lässt. Der 12. Spieltag der Premier League wurde in Liverpool absolviert. Das letzte Mal als der 17-Jährige in der Echo Arena war, starb Dartslegende Eric Bristow.

Am 5. April 2018 fand ebenfalls ein Premier-League-Spieltag in Liverpool statt und an jenem Abend erlitt der damals 60-Jährige einen Herzinfarkt und die Dartswelt stand still.

Littler berichtete: „Ich war erst elf Jahre alt und war mit meinem Freund auf der Tribüne. Von dieser Nacht ist ein Bild auf meinem Handy. Das letzte Mal, als ich hier war, starb er.“ Der 17-Jährige fügte hinzu: „Wayne Mardle hat immer gesagt, dass Eric mich gerne beim Spielen gesehen hätte.“ Zudem verglich Mardle die beiden bereits in der Vergangenheit miteinander. Darauf angesprochen, ob er der neue Bristow wird, sagte Littler: „Das werden wir in den nächsten Jahren sehen.“

Littler: „Ich habe es genossen“

Donnerstag hätte Bristow Geburtstag gehabt und Littler gewann die Nacht von Liverpool. „Es ist schön, dies mit einem Sieg feiern zu können“, freute sich der Brite. Er meinte zudem, dass diese ganze Gemengelage ihm offensichtlich dabei geholfen hätte, gute Darts zu spielen und sich durch den Erfolg an die Tabellenspitze der Premier League zu setzen. „Ich habe es genossen“, so Littler.

Am 5. April 2018 war Bristow selbst noch zu Gast in der Echo Arena in Liverpool und brach auf dem Weg zu seinem Auto zusammen. Bristow galt als der erste Superstar im Darts-Sport. Er entdeckte und förderte Phil Taylor, der als 16-maliger Weltmeister den Darts-Sport revolutionieren sollte.