"Von da an ging es mit mir bergab": Darts-Legende enthüllt Leidensgeschichte

„Ich konnte nicht an Wettkämpfen teilnehmen, ich konnte nicht gehen, nicht stehen und nicht spielen“, berichtete Kommentator und Darts-Legende Wayne Mardle im Daily Star über seine Leidenszeit, die letztendlich zum Karriereende führte.

Als einer der besten Spieler der Welt startete der damals 35-Jährige in die Premier-League-Saison 2009. Den Wettbewerb musste er jedoch aufgrund einer schweren Erkrankung abbrechen, wie er enthüllte: „Ich erkrankte an Mumps, als ich die Nummer fünf oder sechs der Welt war. Von da an ging es mit mir bergab.“

Dennoch kehrte „Hawaii 501″ später ans Oche zurück, allerdings musste er mit Ende 30 seine Karriere trotzdem beenden.

Phil Taylor erkannte Krankheit der Darts-Legende

Es war jedoch nicht Mardle selbst, der merkte, dass mit ihm etwas nicht stimmte.

„Eigentlich war es Phil (Taylor, Anm. d. Red.), der mich darauf aufmerksam machte, dass es mir nicht gut ging, als wir in Glasgow bei einem Premier-League-Abend waren“, erklärte der 50-Jährige und fuhr fort: „Wir waren im Aufwärmraum in Glasgow und Phil sagte: ‚Bist du okay? Das sieht dir gar nicht ähnlich, du bist ganz still geworden‘. Ich sagte ‚Ja, ich fühle mich nicht gut‘.“

Der heutige Kommentator und Experte sagte: „Das war an einem Donnerstag, und in den folgenden Wochen habe ich nicht mehr gespielt. Es war ein Virus, der einfach nicht verschwinden wollte. Monatelang habe ich keinen Dart in die Hand genommen. Das war eine furchtbare Zeit.“

„Ich wurde schließlich (aus der Premier League) herausgenommen und es kamen Gastspieler wie Mark Webster, Robert Thornton und Dennis Priestley, also gab ich ihnen eine Chance“, erklärte Mardle.

Krankheit veränderte seine Persönlichkeit

Nach dem Rückzug aus der Premier League wurde der Engländer monatelang krankgeschrieben, jedoch „dauerte es etwa 18 Monate“, bis er sich wieder besser fühlte. Dennoch sei auch seine Frau der Meinung, dass er seit der Erkrankung nicht mehr derselbe sei.

„Hawaii 501″ sagte: „Ich gehöre zu den Menschen, die ein bisschen Energie haben, nervöse Energie, ein bisschen Angst. Wenn ich gespielt habe, bin ich wie ein Verrückter auf und ab gesprungen, das war sogar im Trainingsraum so.“