Premier League Darts live im Free-TV: Luke Littler fordert Michael van Gerwen auf SPORT1

Am Donnerstag fliegen wieder die Pfeile auf SPORT1, wenn die Premier League Darts zum 7. Spieltag in Nottingham aufschlägt. Alle Fans dürfen gespannt sein, wer dieses Mal den Tagessieg holt und ob es Verschiebungen in der Tabelle gibt.

Bevor die Duelle um 20:00 Uhr beginnen, diskutieren Katharina Kleinfeldt, Basti Schwele und Robert Marijanovic die aktuellen Geschehnisse in der Premier League ab 19:30 Uhr in einer neuen Ausgabe von „Madhouse – Die SPORT1 Darts Show“, die wie der anschließende Spieltag sowohl live im Free-TV als auch auf YouTube ausgestrahlt wird. Per Live-Schalte sind Premier-League-Teilnehmer Luke Littler und der neue Tourcard-Holder Tim Wolters Teil der Sendung.

Premier League

In der vergangenen Woche konnte Darts-Weltmeister Luke Humphries erstmals einen Spieltag im Finale für sich entscheiden.

Nun will er einen weiteren Tagessieg holen und muss dazu in der Motorpoint Arena in Nottingham zunächst gegen den WM-Sieger von 2023 Michael Smith antreten. Tabellenführer ist nach wie vor Michael van Gerwen mit 15 Punkten, jedoch konnte Humphries den Rückstand auf den Niederländer nun auf drei Punkte verkürzen.

Van Gerwen trifft am Abend auf WM-Sensation Luke Littler, der mit insgesamt 11 Punkten in der Tabelle nur knapp hinter Humphries liegt. Die Spannung im Vorfeld des Spieltags ist greifbar, die Tabellenplätze umkämpft und die Vorfreude bei allen Darts-Fans groß.

SPORT1 überträgt alle Duelle des 7. Spieltags der Premier League Darts am Donnerstag live ab 20:00 Uhr im Free-TV und auf YouTube.