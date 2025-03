Premier League Darts: 6. Spieltag heute LIVE im Free-TV, Stream & Ticker

SPORT1 13.03.2025 • 17:00 Uhr Die Premier League Darts ist in vollem Gange: Am 6. Spieltag fliegen in Nottingham die Pfeile. Gibt es schon wieder 9-Darter zu bestaunen? SPORT1 zeigt alle Spiele im Free-TV.

Der 6. Spieltag der Premier League Darts steht an. In Nottingham kämpfen die acht Topstars um Luke Littler, der vergangene Woche in Brighton triumphierte, um den Tagessieg.

SPORT1 ist wie immer dabei und überträgt den 6. Spieltag auf seinen Multichannel-Plattformen und im Free-TV live ab 20 Uhr. Ab 19.15 Uhr startet zudem die Warm-Up-Sendung „Madhouse - Die SPORT1 Darts Show“.

Am Start ist das On-Air-Team bestehend aus Moderatorin Katharina Kleinfeldt, Kommentator Basti Schwele, Experte Robert Marijanovic und Social-Media-Redakteur Nico Kaufmann. Als Gäste dürfen Werner von Moltke (PDC Europe Geschäftsführer) und Dominik Grüllich (Tourcard-Holder) begrüßt werden.

Darts heute: So verfolgen Sie den 6. Spieltag der Premier League in Nottingham LIVE im TV, Stream und Ticker

TV : SPORT1

: Livestream : SPORT1.de

: SPORT1.de Liveticker: SPORT1

Setzt Littler seine Sieges-Serie fort? Aktuell steht „The Nuke“ bei 14 Siegen in Folge auf der Bühne. In Nottingham will er seine Serie nach dem Sieg der UK Open, dem Tagessieg letzte Woche und dem Erfolg bei den Belgian Darts Open fortsetzen.

Beim 6. Spieltag der Premier League kommt es im Viertelfinale direkt zum großen Showdown mit Luke Humphries. Der Weltranglisten-Erste führt derzeit die Tabelle mit 15 Punkten an. Dahinter folgt Littler mit 13 Zählern. Das Wunderkind kann durch einen Sieg mit Humphries gleichziehen und wäre nach dem Finaleinzug der alleinige Spitzenreiter.

Vergangene Woche gab es zudem gleich zwei 9-Darter zu bestaunen - gelingt das Kunststück einem der Topstars erneut?

So läuft die Premier League Darts 2025

In der Premier League sind immer am Donnerstag acht Topstars im Einsatz, die über 17 Wochen von Februar bis Mai in den größten Arenen Europas um Turniersiege und zugleich wichtige Punkte für das Ticket zum Final-Event kämpfen.

Für die Premier League sind die Top-4 der Order of Merit gesetzt. In diesem Jahr betrifft es Luke Humphries, Weltmeister Luke Littler, Michael van Gerwen sowie Rob Cross. Hinzu wurden Stephen Bunting, Gerwyn Price, Nathan Aspinall und Chris Dobey vom Veranstalter, der PDC, eingeladen.

