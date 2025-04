Darts: Van Gerwen bestätigt Enthüllung - "Das war ein kleines Desaster für mich"

Van Gerwen hatte seine Teilnahme in Berlin kurz vor Beginn des Events abgesagt und damit für Enttäuschung bei den gut 12.000 deutschen Fans gesorgt. „Ich war verletzt und konnte nicht spielen, das war eine schreckliche Sache. Aber was sollte ich machen? Es ist, wie es ist“, ergänzte der Rekordsieger der Eliteliga des Darts.

Zumindest hatte die Verletzung keine langfristigen Folgen. Eine Woche später konnte van Gerwen wieder antreten. An Spieltag neun ergatterte er immerhin zwei Punkte durch einen Sieg gegen Chris Dobey im Viertelfinale. Die nächsten Zähler sollen bei seinem Heimspieltag am Donnerstag in Rotterdam her.