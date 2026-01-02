Darts Premier League: Dann werden die Teilnehmer verkündet

Julius Schamburg 02.01.2026 • 18:55 Uhr Die neue Saison in der Premier League steht vor der Tür. Acht Spieler werden mit dabei sein. Nun steht fest, wann diese bekanntgegeben werden.

Die Darts-WM 2026 ist zwar noch in vollen Zügen, aber es dauert auch nicht mehr lange, bis die neue Saison in der Premier League beginnt.

Nun steht fest, wann die acht Teilnehmer verkündet werden. Am 5. Januar wird ab 16.30 Uhr deutscher Zeit beim britischen Sender Sky Sports News bekanntgegeben, wer dieses Jahr mit von der Partie sein wird.

Der Modus in der Premier League

Jüngst klärte PDC-Boss Matt Porter noch auf, dass es keine Reform geben wird. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Spekulationen aufgekommen, wonach die Premier League vor einer grundlegenden Veränderung stehen könnte. Diskutiert wurde unter anderem, ob die Königsklasse des Darts künftig mit mehr Spielern ausgetragen oder in einem anderen Modus gespielt werden sollte.

Also besteht auch 2026 das Teilnehmerfeld aus acht Profis. An jedem der 16 Spieltage wird ein Mini-Turnier ausgespielt, bei dem Punkte für die Ligatabelle vergeben werden. Nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich die vier besten Spieler für die Playoffs, die traditionell in der Londoner O2 Arena stattfinden.

Gary Anderson will nicht in der Premier League spielen

Der erste Spieltag steigt am 5. Februar in Newcastle. Wer dann wohl mit dabei ist? Die ersten vier Spieler in der PDC Order of Merit sind gesetzt. Mit Blick auf das Live-Ranking wären das aktuell Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen und Michael van Gerwen.