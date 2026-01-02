Darts Premier League: Dann werden die Teilnehmer verkündet

Die Darts-WM 2026 ist zwar noch in vollen Zügen, aber es dauert auch nicht mehr lange, bis die neue Saison in der Premier League beginnt.
Dann wird das Line-up bekanntgegeben
Nun steht fest, wann die acht Teilnehmer verkündet werden. Am 5. Januar wird ab 16.30 Uhr deutscher Zeit beim britischen Sender Sky Sports News bekanntgegeben, wer dieses Jahr mit von der Partie sein wird.
Der Modus in der Premier League
Jüngst klärte PDC-Boss Matt Porter noch auf, dass es keine Reform geben wird. In den vergangenen Wochen waren immer wieder Spekulationen aufgekommen, wonach die Premier League vor einer grundlegenden Veränderung stehen könnte. Diskutiert wurde unter anderem, ob die Königsklasse des Darts künftig mit mehr Spielern ausgetragen oder in einem anderen Modus gespielt werden sollte.
Also besteht auch 2026 das Teilnehmerfeld aus acht Profis. An jedem der 16 Spieltage wird ein Mini-Turnier ausgespielt, bei dem Punkte für die Ligatabelle vergeben werden. Nach Abschluss der Ligaphase qualifizieren sich die vier besten Spieler für die Playoffs, die traditionell in der Londoner O2 Arena stattfinden.
Gary Anderson will nicht in der Premier League spielen
Der erste Spieltag steigt am 5. Februar in Newcastle. Wer dann wohl mit dabei ist? Die ersten vier Spieler in der PDC Order of Merit sind gesetzt. Mit Blick auf das Live-Ranking wären das aktuell Luke Littler, Luke Humphries, Gian van Veen und Michael van Gerwen.
Außerdem werden von der PDC vier Wildcards vergeben. Dort dürfte sich Gary Anderson als Nummer sechs im Live-Ranking und WM-Halbfinalist eigentlich berechtigte Hoffnungen machen. Der Schotte machte allerdings am Donnerstag im SPORT1-Interview deutlich, dass er nicht in der Premier League spielen will. Am Montag wird dann klar sein, welche acht Stars um den Titel kämpfen werden.