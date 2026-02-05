Premier League Darts heute im Free-TV, Stream & Liveticker - 1. Spieltag mit Littler & van Gerwen

SPORT1 05.02.2026 • 15:50 Uhr In Newcastle startet die neue Saison der Premier League Darts. Acht Topspieler kämpfen am ersten Spieltag um die ersten Punkte im Rennen um die Playoffs.

Heute (ab 20 Uhr LIVE im Free-TV) fällt in der Utilita Arena in Newcastle der Startschuss zur neuen Saison der Premier League Darts. An 16 spannenden Turniertagen treten acht Stars um Weltmeister Luke Littler gegeneinander an – bevor es zum großen Finale kommt.

Die Premier League Darts verspricht dabei jedes Mal geballte Action: Durch das exklusive Teilnehmerfeld treffen an jedem Spieltag ausschließlich Weltklasse-Spieler aufeinander.

Darts heute im TV: So können Sie den 1. Spieltag der Premier League heute LIVE verfolgen

TV: SPORT1

Stream: SPORT1.de , DAZN

, DAZN Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die acht Spieler stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Den Startschuss am ersten Spieltag machen Josh Rock und Jonny Clayton. Darauf folgt schon der erste Kracher: Der aktuelle Weltmeister Luke Littler trifft auf den Weltranglistendritten Gian van Veen.

Auch im weiteren Verlauf des Abends jagt ein Top-Duell das nächste: Titelverteidiger Luke Humphries spielt gegen Gerwyn Price, Michael van Gerwen duelliert sich mit Stephen Bunting.

Premier League Darts: Das ist der Modus

Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.

Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.

Premier League Darts: Spielplan 1. Spieltag

Viertelfinale: