Heute (ab 20 Uhr LIVE im Free-TV) fällt in der Utilita Arena in Newcastle der Startschuss zur neuen Saison der Premier League Darts. An 16 spannenden Turniertagen treten acht Stars um Weltmeister Luke Littler gegeneinander an – bevor es zum großen Finale kommt.
Premier League Darts heute im Free-TV, Stream & Liveticker - 1. Spieltag mit Littler & van Gerwen
Premier League Darts im Free-TV
Die Premier League Darts verspricht dabei jedes Mal geballte Action: Durch das exklusive Teilnehmerfeld treffen an jedem Spieltag ausschließlich Weltklasse-Spieler aufeinander.
Darts heute im TV: So können Sie den 1. Spieltag der Premier League heute LIVE verfolgen
Die acht Spieler stehen sich wie gewohnt zunächst in vier Viertelfinalpartien gegenüber. Den Startschuss am ersten Spieltag machen Josh Rock und Jonny Clayton. Darauf folgt schon der erste Kracher: Der aktuelle Weltmeister Luke Littler trifft auf den Weltranglistendritten Gian van Veen.
Auch im weiteren Verlauf des Abends jagt ein Top-Duell das nächste: Titelverteidiger Luke Humphries spielt gegen Gerwyn Price, Michael van Gerwen duelliert sich mit Stephen Bunting.
Premier League Darts: Das ist der Modus
Die Gewinner der vier Duelle ziehen ins Halbfinale ein und spielen dort um den Einzug ins Finale. Wer sich durchsetzen kann, erhält fünf Punkte für die Tabelle, der Finalist drei. Wer schon im ersten Spiel scheitert, erhält keine Punkte. Im Halbfinale bekommen die Profis immerhin zwei Punkte.
Die vier Spieler, die nach 16 Spieltagen am meisten Punkte haben, ziehen in die Playoffs ein. Am 28. Mai wird in der O2-Arena in London der neue Champion gesucht. Weltmeister Luke Littler wird versuchen, seinen Dauerrivalen Luke Humphries wieder zu entthronen.
Premier League Darts: Spielplan 1. Spieltag
Viertelfinale:
- Josh Rock - Jonny Clayton
- Luke Littler - Gian van Veen
- Luke Humphries - Gerwyn Price
- Stephen Bunting - Michael van Gerwen