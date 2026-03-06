Darts: "Das darfst du nicht als Sportler" - Rocks Auftritt wirft erneut Fragen auf

Moritz Thienen 06.03.2026 • 18:07 Uhr Josh Rock erlebt bisher ein Premier-League-Debüt zum Vergessen. In Cardiff liefert er den nächsten merkwürdigen Auftritt.

Für Josh Rock läuft in der Premier League noch so gar nichts zusammen. Nach fünf Spieltagen steht der Darts-Star noch immer bei null Siegen.

In all seinen Partien war Rock bisher chancenlos und steht damit abgeschlagen mit null Punkten und einem Leg-Verhältnis von 12:30 am Tabellenende. Auf den Vorletzten Stephen Bunting hat er schon fünf Punkte Rückstand, auf einen Playoff-Platz sogar bereits neun.

So hat sich der Nordire sein Debüt in der Premier League ganz sicher nicht vorgestellt. Am fünften Spieltag in Cardiff holte Rock bei der 4:6-Niederlage gegen den späteren Tagessieger Luke Littler zumindest erstmals in dieser Saison mehr als zwei Legs.

Premier League: Rock-Jubel irritiert Marijanovic

Lange war der 24-Jährige voll im Match. Mit einem 12-Darter verkürzte Rock zwischenzeitlich auf 3:4 und jubelte danach euphorisch. Er zeigte anschließend drei Finger in die Richtung seiner Box und strahlte über das gesamte Gesicht.

Eine Reaktion, die SPORT1-Experte Robert Marijanovic nicht verstehen konnte: „Er zeigt es an, drei Legs. Aber worüber der nachdenkt. Das darfst du doch nicht als Sportler. Unglaublich. Das ist unsere Aufgabe, das zu thematisieren, aber ihm muss das egal sein.“

Auch nach dem Match war Marijanovic noch irritiert von Rocks Verhalten. „Das Spiel war zwar keins zum Vergessen, aber es wirft wieder Fragen auf. Er freut sich, mehr als zwei Legs gewonnen zu haben. Er ist mit seinen Gedanken woanders, wenn er über solche Dinge nachdenkt. Er zeigt das an, zu seinem Management, zu seiner Familie. Das bedeutet, dass sie sich vorher darüber unterhalten haben“, analysierte er.

„Ich kenne sein Mindset nicht, aber für mich ist es momentan nicht das richtige“, erklärte der SPORT1-Experte weiter: „Einer muss Letzter werden, das war uns alles vorher klar, aber bei ihm ist noch Luft nach oben. Er wird sich nochmal fangen, aber das dauert eine Weile. Die Premier League ist zu hart, die gibt dir auch keine Zeit.“

Rock begeisterte schon mit 9-Darter

Dass er grundsätzlich auch auf der großen Premier-League-Bühne liefern kann, zeigte Rock eine Woche zuvor bei seinem Heimspiel in Belfast. Dort begeisterte er die Massen mit einem spektakulären 9-Darter.

Bei der 2:6-Niederlage gegen Gian van Veen gelang dem 24-Jährigen, der unweit von Belfast zur Welt kam, das perfekte Leg. Anschließend übermannten ihn seine Gefühle. Er hielt sich beide Hände vor die Augen und konnte sein Glück kaum fassen.

„Auch wenn das Spiel nicht lief, das ist ein Moment fürs Leben. Der packt das emotional gar nicht“, befand SPORT1-Kommentator Basti Schwele anschließend. „Der 9-Darter wird immer im Gedächtnis bleiben.“

Eigentlich hätte man denken können, dass dieser emotionale Höhepunkt Rock für die anstehende Woche Auftrieb geben könnte, doch in Cardiff folgte gegen Littler die nächste Pleite.

Rock überraschte mit Seifen-Ausrede

Seine Reaktion auf den Gewinn des dritten Legs gegen Littler zeigte deutlich, dass es in Rocks Kopf zu arbeiten scheint.

Es war zudem nicht der erste merkwürdige Auftritt in dieser Saison. Schon nach dem zweiten Spieltag überraschte er mit einer skurrilen Ausrede für seine 2:6-Niederlage gegen Michael van Gerwen.

„Es muss einfach die Seife gewesen sein, die in Antwerpen auf der Toilette war. Die hat mir offensichtlich alle Öle aus den Fingern gezogen, sodass ich den Bogen überhaupt nicht mehr greifen konnte“, zitierte Sky Sports Rock vor dem dritten Spieltag.

„Ich konnte einfach überhaupt nichts spüren. Deshalb haben wir jetzt einen Plan B: Ich werde von nun an Kreide und Wachs im Koffer haben“, betonte er. Deutlich besser wurde seine Leistung in den darauffolgenden Wochen aber nicht.