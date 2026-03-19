Krankheit: Clayton enthüllt Details - SPORT1

Darts-Star Jonny Clayton, der an Gicht leidet, hat offen über seine Krankheit gesprochen. Vor dem 7. Spieltag der Premier League in Dublin (LIVE bei SPORT1) erklärte der formstarke Waliser, wie es um seine Gesundheit steht.
Krankheit: Clayton enthüllt Details
„Es ist sehr schmerzhaft. Wer schon einmal darunter gelitten hat, weiß, wovon ich rede“, sagte Clayton in der Sendung Madhouse bei SPORT1.
Darts: Clayton klagt über Schmerzen
Besonders sein linker Knöchel ist betroffen. Vergangene Woche, bei seinem zweiten Tagessieg in Cardiff, humpelte Clayton schwer.
„Das macht das Gehen schwierig. Es ist sehr schmerzhaft“, offenbarte Clayton, meinte aber auch: „Heute geht es mir schon viel besser. Der Schmerz ist nicht ganz weg, aber der Druck auf den Knöchel hat etwas nachgelassen.“
Es sei damit zu rechnen, dass ihn die Krankheit noch etwas weiter beeinträchtigt, „aber die Schmerzen sind nicht mehr so stark. Es kommt, wie es kommt. Zum Glück wirft mein Ellbogen die Darts und nicht mein Fuß.“
Premier League: Clayton führt vor Littler
Der 51-Jährige nimmt „jeden Tag Medikamente“ und „versucht, seinen Knöchel zu schonen“.
Die Tabelle in der Premier League führt Clayton nach sechs Spieltagen vor Wunderkind Luke Littler mit 19 Punkten an.
Am Donnerstag verlor Clayton jedoch sein Auftaktmatch gegen einen stark aufspielenden Luke Humphries mit 3:6 in Legs. Humphries spielte dabei 103,44 Punkte im Average, Clayton kam auf 95,14 Punkte.