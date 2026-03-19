Krankheit: Clayton enthüllt Details - SPORT1

Julius Schamburg 19.03.2026 • 20:47 Uhr Jonny Clayton spricht bei SPORT1 über seine Krankheit. Der Waliser leidet an Gicht und hat starke Schmerzen.

„Es ist sehr schmerzhaft. Wer schon einmal darunter gelitten hat, weiß, wovon ich rede“, sagte Clayton in der Sendung Madhouse bei SPORT1.

Darts: Clayton klagt über Schmerzen

Besonders sein linker Knöchel ist betroffen. Vergangene Woche, bei seinem zweiten Tagessieg in Cardiff, humpelte Clayton schwer.

„Das macht das Gehen schwierig. Es ist sehr schmerzhaft“, offenbarte Clayton, meinte aber auch: „Heute geht es mir schon viel besser. Der Schmerz ist nicht ganz weg, aber der Druck auf den Knöchel hat etwas nachgelassen.“

Es sei damit zu rechnen, dass ihn die Krankheit noch etwas weiter beeinträchtigt, „aber die Schmerzen sind nicht mehr so stark. Es kommt, wie es kommt. Zum Glück wirft mein Ellbogen die Darts und nicht mein Fuß.“

Premier League: Clayton führt vor Littler

Der 51-Jährige nimmt „jeden Tag Medikamente“ und „versucht, seinen Knöchel zu schonen“.

Die Tabelle in der Premier League führt Clayton nach sechs Spieltagen vor Wunderkind Luke Littler mit 19 Punkten an.