Darts heute live: Finale der Premier League Darts im Free-TV & Stream - nächster Titel für Littler?

SPORT1 28.05.2026 • 17:00 Uhr In der Premier League Darts kommt es zum großen Showdown. Wer kürt sich in London zum Champion? SPORT1 zeigt die Entscheidung heute live im TV und Stream.

Der finale Showdown in der Premier League Darts steht an. Nach 16 Spieltagen wird nun in der O2-Arena von London der Champion der Saison 2026 ausfindig gemacht. Mit Luke Littler, Gerwyn Price, Jonny Clayton und Luke Humphries kämpfen vier Stars der Szene um den Titel.

SPORT1 zeigt das Spektakel live. Die Übertragung startet am Donnerstag um 19.30 Uhr mit Madhouse – Die SPORT1 Darts Show (im Livestream). Um 20 Uhr startet die Live-Übertragung aus London.

Darts heute LIVE: So verfolgen Sie die Entscheidung der Premier League

Über 16 Spieltage hinweg haben sich die acht besten Darts-Profis spannende Matches geliefert und darum gekämpft, eines der vier Tickets für den Showdown in London zu sichern. Fast schon erwartungsgemäß führt Luke Littler die Abschlusstabelle mit 43 Punkten an. Der Engländer hat sechs Spieltage gewonnen und Jonny Clayton (34 Punkte) auf Platz zwei verdrängt.

Luke Humphries (27 Punkte) und Gerwyn Price (26 Punkte) konnten sich ebenfalls souverän unter die Top 4 schieben. Stephen Bunting, Michael van Gerwen, Gian van Veen (je 18 Punkte) und Josh Rock (8) haben kein Ticket für London ergattert.

Die Matches in London in der Übersicht:

Halbfinale:

Luke Littler – Gerwyn Price (20:00 Uhr)

Jonny Clayton – Luke Humphries (21:00 Uhr)

Finale:

Luke Littler/Gerwyn Price – Jonny Clayton/Luke Humphries (22:20 Uhr)

Premier League Darts: Luke Littler macht den Auftakt gegen Gerwyn Price

Im Halbfinale empfängt zunächst mit Luke Littler der Erstplatzierte aus der Gruppenphase den Viertplatzierten in Person von Gerwyn Price. Im Anschluss kommt es zum Duell zwischen Jonny Clayton (Gruppen-Zweiter) und Titelverteidiger Luke Humphries (Gruppen-Dritter).

Beide Halbfinals werden im „Best-of-19-Legs“-Modus gespielt, ehe im Finale der „Best-of-21-Legs“-Modus angewandt wird.

Nach den Eindrücken der letzten Wochen gehen Luke Littler und Luke Humphries als Favoriten in den Showdown. Den letzten Spieltag der Gruppenphase hat allerdings Stephen Bunting für sich entschieden, der sich für das Final Four aber nicht qualifizieren konnte.