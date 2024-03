Darts-Legende sorgt für kuriose Situation: "Er sch***t, wann er will"

Ware und Heta stimmten der Spielunterbrechung zu und „The Wizard“ verließ mit bedrücktem Gesicht die Bühne. Nach kurzer Zeit kam er wieder und wurde von Fans freundlich empfangen. Sie skandierten unter anderem „Simon Shitlock“ sowie „Simon Whitlock, he shits when he wants“ ( dt.: „Simon Whitlock, er sch***t, wann er will“) .

Alle Beteiligten nahmen die Situation mit Humor. Für eine Wendung in der Partie sorgte die Pause nicht mehr, denn Heta gewann letztlich das 18. Leg und zog durch den 10:8-Sieg in die 5. Runde der UK Open ein. In dieser trifft der Australier am Samstagnachmittag auf Nathan Aspinall.