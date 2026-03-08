Darts: Die UK Open mit Littler, Wade und Price heute live im TV, Stream und Ticker

SPORT1 08.03.2026 • 11:05 Uhr Die UK Open gehen am Sonntag in die entscheidende Phase. Wer holt sich den Sieg?

Den Auftakt bestreiten Krzysztof Ratajski und Josh Rock, ehe James Wade auf Rob Cross trifft. Im Anschluss bekommt es Weltmeister Luke Littler mit Danny Noppert zu tun. Zum Abschluss des Viertelfinals fordert Jonny Clayton Gerwyn Price heraus.

Darts live: So können Sie die UK Open bei SPORT1 verfolgen:

Das Besondere bei den UK Open ist die offene Auslosung nach jeder Runde. Das bedeutet, dass in den jeweiligen Runden alle Akteure aufeinandertreffen können. So auch im Halbfinale, welches ab 20 Uhr ausgetragen wird. Auch hier überträgt SPORT1 live.

Im Viertelfinale wird „Best of 19 Legs“ gespielt, im Halbfinale und Finale jeweils „Best of 21 Legs“.

Beim Duell zwischen Ratajski und Rock sprechen die letzten Matches klar für den Engländer, der die vergangenen fünf Spiele für sich entschied. Ähnlich sieht es beim Match zwischen Wade und Cross aus. „The Machine“ gewann vier der letzten fünf Partien.

Auch beim Duell zwischen Littler und Noppert sieht die Bilanz der letzten fünf Matches eine 4:1-Bilanz für den Weltmeister. Selbiges gilt für das walisische Duell zwischen Clayton und Price. „The Iceman“ konnte vier der vergangenen fünf Duelle für sich entscheiden.