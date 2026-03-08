Darts: Littler marschiert bei den UK Open ins Halbfinale

Luke Littler ist bei den UK Open (LIVE auf SPORT1) ins Halbfinale eingezogen. Der 19 Jahre alte Engländer setzte sich gegen den Niederländer Danny Noppert mit 10:6 in Legs durch.
Littler marschiert weiter
Die Partie war lange ausgeglichen. Noppert führte sogar mit 5:4, ehe Littler den Turbo zündete und vier Legs in Folge gewann. Die Vorentscheidung war wohl das Break mit einem 161er Checkout zum 8:5.
UK Open: Littler folgt Rock und Wade ins Halbfinale
Noppert breakte zwar noch mal zurück, doch Littler sicherte sich wiederum das 15. Leg in elf Darts. Wenig später war das Duell beendet.
„The Nuke“ spielte 104,47 Punkte im Drei-Dart-Average und war zu 45,45 Prozent auf die Doppel erfolgreich. „The Freeze“ kam auf 98,66 Punkte und eine Doppelquote von 37,5 Prozent.
Noppert hatte gegen Dimitri Van den Bergh in der 4. Runde noch einen 9-Darter geworfen. Anschließend klagte er über körperliche Probleme.
Im ersten Spiel der Session hatte sich Josh Rock gegen den Polen Krzysztof Ratajski durchgesetzt (10:7). Auch James Wade steht nach einem echten Krimi im Halbfinale (10:9 vs. Rob Cross).
Darts: Littler gegen Rock gefordert
Im letzten Spiel der Session setzte sich Gerwyn Price im Duell der Waliser gegen Jonny Clayton durch (10:8).
Littler muss im Halbfinale gegen Rock ran. Price trifft auf Wade.