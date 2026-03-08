Darts: Littler marschiert bei den UK Open ins Halbfinale

Julius Schamburg 08.03.2026 • 17:14 Uhr Luke Littler gibt sich weiter keine Blöße. Der zweimalige Weltmeister marschiert bei den UK Open ins Halbfinale und strebt den nächsten Titel an.

Luke Littler ist bei den UK Open (LIVE auf SPORT1) ins Halbfinale eingezogen. Der 19 Jahre alte Engländer setzte sich gegen den Niederländer Danny Noppert mit 10:6 in Legs durch.

Die Partie war lange ausgeglichen. Noppert führte sogar mit 5:4, ehe Littler den Turbo zündete und vier Legs in Folge gewann. Die Vorentscheidung war wohl das Break mit einem 161er Checkout zum 8:5.

UK Open: Littler folgt Rock und Wade ins Halbfinale

Noppert breakte zwar noch mal zurück, doch Littler sicherte sich wiederum das 15. Leg in elf Darts. Wenig später war das Duell beendet.

„The Nuke“ spielte 104,47 Punkte im Drei-Dart-Average und war zu 45,45 Prozent auf die Doppel erfolgreich. „The Freeze“ kam auf 98,66 Punkte und eine Doppelquote von 37,5 Prozent.

Noppert hatte gegen Dimitri Van den Bergh in der 4. Runde noch einen 9-Darter geworfen. Anschließend klagte er über körperliche Probleme.

Im ersten Spiel der Session hatte sich Josh Rock gegen den Polen Krzysztof Ratajski durchgesetzt (10:7). Auch James Wade steht nach einem echten Krimi im Halbfinale (10:9 vs. Rob Cross).

Darts: Littler gegen Rock gefordert

Im letzten Spiel der Session setzte sich Gerwyn Price im Duell der Waliser gegen Jonny Clayton durch (10:8).