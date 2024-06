Darts: Darts-Soap geht weiter! Zoff-Duo startet für Belgien beim World Cup

Eine brisante Darts-Soap geht in die nächste Runde! Der Weltverband PDC hat am Dienstag alle 40 Duos der qualifizierten Länder für den World Cup of Darts (27. - 30. Juni) bekannt gegeben und mitgeteilt, dass Kim Huybrechts zusammen mit Dimitri Van den Bergh für Belgien an den Start gehen wird. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Zoff zwischen den beiden Spielern.