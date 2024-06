Schock um Gerwyn Price - Titelverteidiger muss Team-WM absagen!

Am Donnerstag beginnt die Darts-Teamweltmeisterschaft in Frankfurt. Der amtierende Champion Wales muss einen Ausfall verkraften.

Bittere Nachrichten für Gerwyn Price! Der Waliser kann aufgrund von gesundheitlichen Problemen nicht am BetVictor World Cup of Darts in Frankfurt teilnehmen.