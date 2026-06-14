Darts: Schindlers Wut entlädt sich nach Aus bei Team-WM

Vincent Wuttke 14.06.2026 • 19:42 Uhr Martin Schindler postet nach dem Aus beim World Cup of Darts ein vielsagendes Bild. Vielen anderen Stars spricht er damit offenbar aus der Seele.

Der Frust über das Aus im Viertelfinale bei der Team-WM in Frankfurt sitzt offenbar tief. Nur kurz nach der Niederlage gegen die Niederlande verbreitete der deutsche Darts-Star bei Instagram ein Bild, das offensichtlich seine Gefühlswelt beschreiben sollte.

Zu sehen: Eine Verpackung des Dartsboards Winmau Blade X, das in eine große Mülltonne gequetscht wurde. Seinen Post versah er nicht mit Worten. Das Bild sollte wohl reichen.

Schindler mit Pech am Board

Gemeinsam mit Ricardo Pietreczko hatte Schindler den Sprung unter die besten vier Mannschaften beim World Cup of Darts verpasst. Im Viertelfinale des Heimevents unterlag das deutsche Duo den niederländischen Topspielern Michael van Gerwen und Gian van Veen mit 4:8, einen Halbfinal-Einzug wie im Vorjahr verpassten sie damit diesmal knapp.

Schindler hatte unter anderem im letzten Leg der Partie Pech mit dem Board, als ein Pfeil wieder aus dem Triple herausfiel. Die Kritik an den Boards wird seit Tagen ohnehin immer größer. Der Schotte Gary Anderson hatte einen Tag zuvor bereits bei der Pressekonferenz nachdem 8:0 gegen Norwegen heftig geschimpft.

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Die schlechtesten Dartsboards aller Zeiten?

„Die Dartboards sind absolut zum Kotzen. Sie sind die schlechtesten Dartboards aller Zeiten, und zitiert mich nicht dabei, fragt einfach jeden auf der Tour, der spielt“, begann der Routinier.

Einmal in Rage, war Anderson nicht mehr zu halten. „Wir rackern uns seit Monaten damit ab. Wir reden darüber, kein Spieler auf der Tour ist glücklich mit diesen Dartboards, und es tut sich rein gar nichts deswegen.“ Sein Teamkollege Cameron Menzies lachte sich direkt neben Anderson über diese Tirade kaputt.