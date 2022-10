Darts World Grand Prix 2022: Price gnadenlos, Wright übersteht Doppel-Drama

Überhaupt war „Razmatazz“ mit einem Drei-Dart-Average von 74,5 Punkten weit weg von der Klasse der aktuellen Nummer eins der PDC Order of Merit. Der legte 91,28 Punkte auf - eine starke Quote im Double-in-Modus. Dazu kam der Finalist des vergangenen Jahres auch schnell in die Legs. Elf von 21 Darts zum Double-in nutzte er. Mit den ersten drei Darts kam er auf überragende 91 Prozent. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)