Darts: Clemens scheitert beim World Grand Prix - Mitfavorit raus

Im Duell mit dem überraschend gut aufgelegten Peter Wright verlor er mit 0:2 in Sätzen und muss somit bereits die Heimreise wieder antreten.

Während „Snakebite“ fast immer den ersten Versuch beim Double-In nutzte, gelang dies Clemens zu selten. Im vierten Leg des ersten Satzes gelang es ihm gar erst mit dem achten Dart, sodass Wright in Führung ging.

Der zweite Durchgang war dasselbe Bild. Wieder holte sich „The German Giant“ das frühe Break, ehe Wright wieder aufdrehte und seinem Gegner kaum eine Chance ließ. Am Ende hatte Clemens nur vier Checkout-Chancen, während sein Gegner gleich dreimal so häufig in den Finishbereich kam.