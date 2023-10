Darts-Paukenschlag! Martin Schindler toppt Ikone

Der deutsche Darts-Spieler hat beim World Grand Prix in Leicester ( täglich LIVE im TV auf SPORT1 und im LIVESTREAM ) den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld bezwungen. Er besiegte den langjährigen Rivalen von Rekordweltmeister „The Power“ Phil Taylor mit 2:1.

Im Achtelfinale wartet nun früheren BDO-Weltmeister Stephen Bunting, der den an 5 gesetzten, britischen Landsmann Nathan Aspinall mit 2:1 ausschaltete.

Martin Schindler behält gegen Barney die Nerven

Der Start in das Turnier mit dem besonderen 501-double-in-double-out-Modus - jedes Leg muss nicht nur mit einem Wurf ins Doppelfeld beendet, sondern auch begonnen werden - wurde für Schindler zur Nervenprobe. (Darts - Die wichtigsten Begriffe)

Der Strausberger verlor die ersten beiden Legs gegen den inzwischen 56 Jahre alten Altmeister, Der 29 Jahre jüngere Schindler aber schlug zurück und riss Satz 1 noch mit 3:2 an sich. Ein Höhepunkt gelang „The Wall“ mit dem Highfinish von 160 Punkten im dritten Leg.

Eberl will! So viel müsste Bayern zahlen

Eberl will! So viel müsste Bayern zahlen

Schindler ist damit schon mal einen Schritt weiter als im vergangenen Jahr, als er in Runde 1 Gerwyn Price mit 0:2 unterlag, nach dem Viertelfinal-Einzug bei den UK Open in diesem Jahr fehlt noch ein Sieg, um das bislang beste Major-Ergebnis einzustellen. (PDC Order of Merit: Aktuelle Weltrangliste im Darts)