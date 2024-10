Darts: Debakel für Michael van Gerwen!

Was für ein Debakel für Michael van Gerwen! Der Niederländer hat sein Auftaktduell beim World Grand Prix gegen Daryl Gurney sensationell klar mit einem Whitewash verloren. Mighty Mike konnte beim einzigen Double-In/Double-Out-Turnier des Jahren von Anfang an nicht überzeugen und fand über die ganze Dauer des Matches nie zu seinem Spiel.

Nach Littler auch Wright und Smith draußen

Vor van Gerwen mussten bereits diverse andere Stars in Runde 1 die Segel streichen: am Montag Luke Littler, am Dienstag auch die Ex-Weltmeister „Snakebite“ Peter Wright gegen James Wade und „Bully Boy“ Michael Smith nach einem packenden Duell mit Altmeister Gary Anderson (jeweils 1:2). „Iceman“ Gerwyn Price stand ebenfalls dicht vor dem Aus gegen Danny Noppert, wendete es aber in kurioser Manier ab.