Darts-Star nach Familiendrama im Angriffsmodus

„Damals habe ich zwar an diesem Turnier teilgenommen, aber im Grunde war ich nicht bei der Sache. Jetzt spiele ich wieder mit einem Lächeln im Gesicht, das Feuer in mir ist wieder da und ich bin scharf darauf, hier eine gute Leistung zu zeigen. Ich habe wieder Spaß am Dartsport und das ist der Schlüssel zum Erfolg“, so Clayton, der in der zweiten Runde auf Ross Smith trifft.