Darts: World Grand Prix mit Littler heute live im Free-TV & Gratis-Stream

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Donnerstag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.
World Grand Prix heute live bei SPORT1
Am Donnerstag stehen die letzten Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Weltmeister Luke Littler, Titelverteidiger Mike De Decker und Gerwyn Price.
Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen
Den Auftakt am Donnerstag machen Dirk van Duijvenbode und Daryl Gurney. Erstgenannter setzte sich am Dienstag überraschend mit 2:0 gegen Michael van Gerwen durch.
Highlight des Abends ist das Duell zwischen Luke Littler und Mike De Decker. Während der Belgier das Major-Turnier im vergangenen Jahr gewinnen konnte, spielte Littler in seinem Auftaktmatch einen beeindruckenden Drei-Dart-Average von über 105 Punkten.
Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, hatten ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend verloren.
Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester
Achtelfinals:
Donnerstag, 09.10.2025 (ab 20:00 Uhr MESZ):
- Dirk van Duijvenbode - Daryl Gurney (20.15 Uhr)
- Jonny Clayton - Luke Woodhouse (21 Uhr)
- Luke Littler - Mike De Decker (21.45 Uhr)
- Gerwyn Price - Josh Rock (22.30 Uhr)
Darts: So läuft der World Grand Prix ab
Im Achtel- und Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.
Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.