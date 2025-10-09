Darts: World Grand Prix mit Littler heute live im Free-TV & Gratis-Stream

SPORT1 09.10.2025 • 17:00 Uhr Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am vierten Tag werden die letzten Viertelfinal-Tickets vergeben.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Donnerstag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Am Donnerstag stehen die letzten Achtelfinal-Partien auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Weltmeister Luke Littler, Titelverteidiger Mike De Decker und Gerwyn Price.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Den Auftakt am Donnerstag machen Dirk van Duijvenbode und Daryl Gurney. Erstgenannter setzte sich am Dienstag überraschend mit 2:0 gegen Michael van Gerwen durch.

Highlight des Abends ist das Duell zwischen Luke Littler und Mike De Decker. Während der Belgier das Major-Turnier im vergangenen Jahr gewinnen konnte, spielte Littler in seinem Auftaktmatch einen beeindruckenden Drei-Dart-Average von über 105 Punkten.

Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, hatten ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend verloren.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Achtelfinals:

Donnerstag, 09.10.2025 (ab 20:00 Uhr MESZ):

Dirk van Duijvenbode - Daryl Gurney (20.15 Uhr)

Jonny Clayton - Luke Woodhouse (21 Uhr)

Luke Littler - Mike De Decker (21.45 Uhr)

Gerwyn Price - Josh Rock (22.30 Uhr)

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

Im Achtel- und Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.