Darts: World Grand Prix mit Littler und Humphries heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

SPORT1 10.10.2025 • 17:00 Uhr Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am fünften Tag stehen die Viertelfinals auf dem Programm.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Freitag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

Am Freitagabend stehen die vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Weltmeister Luke Littler, der Weltranglistenerste Luke Humphries und Gerwyn Price.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Den Auftakt machen Danny Noppert und Gary Anderson. „The Flying Scotsman“ setzte sich am Mittwoch souverän mit 3:0 gegen Joe Cullen durch und jagt weiterhin seinem ersten Titel beim World Grand Prix hinterher.

Das Highlight des Abends ist jedoch das Duell zwischen Littler und Price. Während der 18-Jährige den Vorjahressieger Mike De Decker mit 3:0 von der Bühne fegte und sich anschließend enttäuscht über die Leistung des Belgiers gezeigt hatte, siegte auch Littlers Angstgegner Price souverän sein Match gegen Josh Rock mit 3:0.

Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, hatten ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend verloren.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Achtelfinals:

Freitag, 10.10.2025 (ab 20:15 Uhr MESZ):

Danny Noppert - Gary Anderson (20.15 Uhr)

Dirk van Duijvebode – Johnny Clayton (21.15 Uhr)

Luke Littler – Gerwyn Price (22.15 Uhr)

Luke Humphries – Cameron Menzies (23.15 Uhr)

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

Im Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.

Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.