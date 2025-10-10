Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
World Grand Prix
World Grand Prix
NEWS
SPIELPLAN
LIVETICKER
ERGEBNISSE
World Grand Prix>

Darts: World Grand Prix mit Littler und Humphries heute live im Free-TV, Gratis-Stream & Ticker

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Kracher zwischen Littler und Price

Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am fünften Tag stehen die Viertelfinals auf dem Programm.
Luke Littler gewinnt sein Achtelfinale des World Grand Prix gegen Titelverteidiger Mike De Decker souverän. Doch er gewinnt das Spiel nicht nur, er beendet das Match auch mit dem höchsten Finish.
SPORT1
Der World Grand Prix läuft! SPORT1 zeigt die Spiele des Darts-Highlights live im Free-TV - am fünften Tag stehen die Viertelfinals auf dem Programm.

Darts-Highlight bei SPORT1: Am Freitag geht der World Grand Prix weiter! Das Major-Turnier findet vom 6. bis zum 12. Oktober in der Mattioli Arena von Leicester statt - und SPORT1 zeigt die Spiele ab 20 Uhr live im Free-TV und im kostenlosen Livestream.

{ "placeholderType": "MREC" }

Am Freitagabend stehen die vier Viertelfinal-Partien auf dem Programm. Gefordert sind unter anderem der Weltmeister Luke Littler, der Weltranglistenerste Luke Humphries und Gerwyn Price.

Darts: So können Sie den World Grand Prix heute live verfolgen

Den Auftakt machen Danny Noppert und Gary Anderson. „The Flying Scotsman“ setzte sich am Mittwoch souverän mit 3:0 gegen Joe Cullen durch und jagt weiterhin seinem ersten Titel beim World Grand Prix hinterher.

Das Highlight des Abends ist jedoch das Duell zwischen Littler und Price. Während der 18-Jährige den Vorjahressieger Mike De Decker mit 3:0 von der Bühne fegte und sich anschließend enttäuscht über die Leistung des Belgiers gezeigt hatte, siegte auch Littlers Angstgegner Price souverän sein Match gegen Josh Rock mit 3:0.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die beiden deutschen Teilnehmer, Martin Schindler und Niko Springer, hatten ihre jeweiligen Auftaktspiele am Montagabend verloren.

Darts: Der Spielplan des World Grand Prix in Leicester

Achtelfinals:

Freitag, 10.10.2025 (ab 20:15 Uhr MESZ):

  • Danny Noppert - Gary Anderson (20.15 Uhr)
  • Dirk van Duijvebode – Johnny Clayton (21.15 Uhr)
  • Luke Littler – Gerwyn Price (22.15 Uhr)
  • Luke Humphries – Cameron Menzies (23.15 Uhr)

Darts: So läuft der World Grand Prix ab

Im Viertelfinale wird im Modus „Best of 5 sets“ gespielt. Im Halbfinale gilt „Best of 9 sets“, ehe im Finale bis zu elf Sätze gespielt werden können.

Die Besonderheit des World Grand Prix liegt darin, dass die Spieler gemäß dem Modus „Double-In/Double Out“ jedes Leg nicht nur mit einem Doppel beenden, sondern auch mit einem Doppel beginnen müssen. Erst nach einem Doppel zu Beginn zählen die Scores.

{ "placeholderType": "MREC" }

Der World Grand Prix täglich von Montag bis Sonntag LIVE auf SPORT1

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite