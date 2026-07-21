Darts: 9-Darter! Luke Littler zaubert - selbst der Gegner lacht

Julius Schamburg 21.07.2026 • 22:48 Uhr Luke Littler legt beim World Matchplay einen furiosen Start in sein Achtelfinale hin. Dem Engländer gelingt ein besonders seltenes Kunststück.

Wow! Luke Littler hat beim World Matchplay im Achtelfinale gegen Nathan Aspinall (LIVETICKER) direkt im ersten Leg (!) einen 9-Darter ins Board gezaubert.

Littler startete mit zwei 180er-Aufnahmen in die Partie, ehe er die 141 Punkte Rest über Triple-20, Triple-17 und Doppel-15 checkte und damit das seltene Kunststück perfekt machte. Es war der elfte 9-Darter in der Geschichte des Turniers.

Littler sorgt für Ekstase: „Unfassbar!“

Der 19-Jährige begann zu jubeln und auch Aspinall konnte sich applaudierend ein anerkennendes Lächeln nicht verkneifen. Auch das Publikum in Blackpool brach in Ekstase aus.

„Das ist doch nicht zu glauben!“, brüllte DAZN-Kommentator Elmar Paulke in sein Mikrofon. Littler stachelte währenddessen mit seinen Gesten die Fans an, breitete die Arme aus, und legte die Zeigefinger an seine Ohren. „Es ist genau die Geste zum Publikum. Unfassbar. Unfassbar dieser Kerl“, sagte Paulke.

Darts: Littler verpasst zweiten 9-Darter knapp

Und beinahe hätte Titelverteidiger Littler noch einen draufgesetzt. Im vierten Leg verpasste der Weltranglistenerste einen zweiten 9-Darter um Haaresbreite. Nach acht perfekten Darts setzte er den neunten Dart ganz knapp neben das Doppel-15-Feld.