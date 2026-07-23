Beim World Matchplay in Blackpool geht es am Donnerstagabend (ab ca. 20.15 Uhr deutscher Zeit) mit den ersten beiden Viertelfinals weiter. Gespielt wird nun im verlängerten Modus „Best of 31 Legs“.
Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Wer soll Littler stoppen?
Nächste Show von Littler?
Wer kann Luke Littler stoppen? Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste bekommt es im zweiten Match des Abends mit dem Nordiren Josh Rock zu tun – keine einfache Aufgabe. Zuvor trifft Dirk van Duijvenbode auf Altmeister Gary Anderson.
So können Sie das World Matchplay heute live verfolgen
- TV: –
- Livestream: DAZN
- Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Littler befindet sich in Bestform. Er setzte sich in seinem Achtelfinale mit 11:8 gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch und warf dabei im ersten Leg einen 9-Darter.
Sorgen machte derweil der Auftritt von Cameron Menzies. Der Schotte musste sein Achtelfinale gegen Ross Smith beim Stand von 2:1 abbrechen. Menzies hatte über Ohnmachtsgefühle geklagt und musste medizinisch versorgt werden, wie die PDC später bekannt gab.
Die Duelle in der Übersicht
- Dirk van Duijvenbode vs. Gary Anderson (21.10 Uhr)
- Luke Littler vs. Josh Rock (22.30 Uhr)
Die weiteren beiden Viertelfinals finden erst am Freitag statt. Dort trifft Ross Smith auf Gerwyn Price und Gian van Veen fordert James Wade.