Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker - Wer soll Littler stoppen?

SPORT1 23.07.2026 • 17:00 Uhr Am Donnerstag stehen beim World Matchplay die ersten beiden Viertelfinals an. Der Kampf um den Titel spitzt sich zu. Wer kann Titelverteidiger Luke Littler stoppen?

Beim World Matchplay in Blackpool geht es am Donnerstagabend (ab ca. 20.15 Uhr deutscher Zeit) mit den ersten beiden Viertelfinals weiter. Gespielt wird nun im verlängerten Modus „Best of 31 Legs“.

Wer kann Luke Littler stoppen? Der Titelverteidiger und Weltranglistenerste bekommt es im zweiten Match des Abends mit dem Nordiren Josh Rock zu tun – keine einfache Aufgabe. Zuvor trifft Dirk van Duijvenbode auf Altmeister Gary Anderson.

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Littler befindet sich in Bestform. Er setzte sich in seinem Achtelfinale mit 11:8 gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch und warf dabei im ersten Leg einen 9-Darter.

Sorgen machte derweil der Auftritt von Cameron Menzies. Der Schotte musste sein Achtelfinale gegen Ross Smith beim Stand von 2:1 abbrechen. Menzies hatte über Ohnmachtsgefühle geklagt und musste medizinisch versorgt werden, wie die PDC später bekannt gab.

Die Duelle in der Übersicht

Dirk van Duijvenbode vs. Gary Anderson (21.10 Uhr)

Luke Littler vs. Josh Rock (22.30 Uhr)