Darts: World Matchplay heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 22.07.2026 • 17:00 Uhr Am Dienstag geht es beim World Matchplay mit Teil zwei der Achtelfinals weiter. Haushohe Favoriten gibt es in keinem der vier Spiele.

Beim World Matchplay in Blackpool steht am Dienstagabend (ab ca. 20.15 Uhr deutscher Zeit) der zweite Teil des Achtelfinales auf dem Programm. Gespielt wird im Modus „Best of 21 Legs“.

Alle vier Achtelfinal-Begegnungen versprechen Hochspannung. Auf dem Papier sollten die Spieler in allen Duellen auf Augenhöhe agieren. Große Favoriten gibt es nicht.

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Spannend zu beobachten wird sein, ob Cameron Menzies nach seinem sensationellen Sieg gegen Luke Humphries weiter überraschen kann. Für ihn, aber auch für seinen Gegner Ross Smith ist es eine extrem große Chance, das Viertelfinale in Blackpool zu erreichen.

Interessant wird ganz sicher auch das Weltmeister-Duell zwischen Gerwyn Price (Weltmeister von 2021) und Rob Cross (Weltmeister von 2018).

Auch das niederländische Aufeinandertreffen von Gian van Veen und dem aktuell in unglaublicher Form spielenden Wessel Nijman verspricht hochklassig zu werden. Zum Abschluss des Abends trifft dann noch James Wade auf Ryan Searle.

Breits am Dienstag konnte Luke Littler überzeugen. Er setzte sich in seinem Achtelfinale mit 11:8 gegen seinen Landsmann Nathan Aspinall durch und warf dabei im ersten Leg einen 9-Darter.

Die Duelle in der Übersicht