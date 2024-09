Darts-Phänomen vor nächstem Meilenstein!

SPORT1 12.09.2024 • 11:30 Uhr Luke Littler steht am kommenden Wochenende bei den World Series of Darts Finals in Amsterdam vor dem nächsten Rekord. SPORT1 überträgt das Turnier ab Freitag live im Free-TV und Stream.

Luke Littler mischt seit Anfang des Jahres die Darts-Welt auf. Seit seinem Finaleinzug bei der WM im Januar hat der erst 17-Jährige mit zahlreichen Siegen die Konkurrenz aufgemischt.

Am kommende Wochenende steht das Darts-Wunderkind bei den World Series of Darts 2024 in Amsterdam vor dem nächsten Meilenstein. Gewinnt der 17-Jährige sein Erstrundenmatch am Freitag (ab 19.00 Uhr im LIVETICKER) gegen Ross Smith, würde er im laufenden Kalenderjahr seinen 100. Sieg auf der PDC-Tour feiern.

SPORT1 überträgt die World Series of Darts Finals aus Amsterdam vom 13. bis 15. September live im Free-TV.

Littler liegt weit vor den Konkurrenten

Die Liste der Tour-Siege von „The Nuke“ in diesem Jahr liegt erstaunlich weit vor seinen Rivalen. Weltmeister Luke Humphries und Nummer eins der PDC ist mit 79 Triumphen Zweiter auf der Liste.

Der Schotte Cameron Menzies kommt auf 78 Siege vor dem dreimaligen Weltmeister Michael van Gerwen mit 77 und Littlers nächstem Gegner Smith mit 67 Erfolgen.

Insgesamt bestritt der Vize-Weltmeister im Jahr 2024 133 Matches, 99 davon gewann er. Auf seinem Weg in die Weltspitze räumte er unter anderem die prestigeträchtigen Titel in der Premier League und bei der Players Championship ab. Der August war der einzige Monat des Jahres, in dem ihm kein Turniersieg gelang.

World Series of Darts: Van Gerwen siegt 2023

Die PDC hat die Teilnehmerzahl bei den World Series of Darts 2024 von 24 auf 32 erhöht, so dass es ein spannender Kampf um den Titel werden könnte.