BVB-Juwel flippt aus: So reagiert Effenberg

Dominik Hager 30.08.2026 • 16:07 Uhr Samuele Inácio sieht nach seiner Einwechslung glatt Rot und macht seinem Ärger im Spieletunnel Luft. Stefan Effenberg gibt im FIROCKX DOPPELPASS ein klares Statement zu der Szene ab.

Trotz des war der Frust in Dortmund am Samstagabend groß. Nur gut 20 Minuten nach der wohl fatalen Knieverletzung von Giannis Konstantelias musste auch Youngster Samuele Inácio vom Feld.

Der 18-Jährige kassierte für ein übermütiges Einsteigen glatt Rot – und ließ seiner Wut im Spielertunnel freien Lauf. Gleich zweimal schnappte er sich eine Wasserflasche und schmiss diese mit voller Wucht weg. Dabei traf er das BVB-Logo an der Tunnelwand.

SPORT1-Experte Stefan Effenberg nahm das Offensiv-Juwel im FIROCKX DOPPELPASS jedoch mit klaren Worten in Schutz. „Für mich ist das überhaupt kein Problem. Das sind die Emotionen – und das muss man so einem jungen Spieler auch zugestehen“, sagte er am Sonntag.

BVB-Rot: „Richtig entschieden“

„Pech“ sei es dennoch nicht gewesen: „Er wollte schnell im Spiel ankommen. Er war dann etwas übermotiviert und konnte die Situation nicht richtig einschätzen. Aber richtig entschieden vom Schiedsrichter. Denn der Trefferpunkt ist entscheidend.“

Für Inácio ist der Platzverweis ein Denkzettel zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Nach der Verletzung von Konstantelias hatte Inácio gute Karten in der BVB-Offensive, wird aber mindestens beim nächsten Bundesligaspiel gegen Hoffenheim fehlen.