SPORT1 Doppelpass LIVE im TV & Stream: Gäste und Themen

SPORT1 17.08.2026 • 23:23 Uhr Im SPORT1 Doppelpass wird mit hochkarätigen Gästen über die Ereignisse und Aufreger des Fußballs gesprochen. Am Sonntag sind Ralph Hasenhüttl und Stefan Effenberg Teil der Runde.

Bühne frei für den nächsten Doppelpass auf SPORT1! Seit mehr als 30 Jahren ist der Fußballtalk am Sonntagvormittag Pflichtprogramm für Fans und Zuschauer.

Das Erfolgsformat bringt Woche für Woche Spieler, Trainer, Experten und Journalisten zusammen, um über die heißesten Themen im deutschen Fußball zu diskutieren.

Die Themen im Doppelpass

Im Fokus der Sendung steht der Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund dem FC Bayern am Samstagabend. Der deutsche Klassiker ist die große Standortbestimmung zu Beginn der neuen Saison. Auch einige Neuzugänge bei beiden Klubs dürften genau unter die Lupe genommen werden.

Eine Personalie dürfte besonders viel Raum einnehmen: Jamal Musiala. Über ein Jahr ist es her, dass er sich beim Klub-WM-Duell mit Paris Saint-Germain Wadenbein und Sprunggelenk brach. Seither fand der Offensivstar nicht mehr zurück zur Topform. Im Testspiel gegen Leipzig brach er nun zusammen.

Zudem wird die Runde die Lage bei Eintracht Frankfurt analysieren. Die Hessen verloren im Test gegen Brentford mit 0:7. Transfer-Experte Florian Plettenberg wird außerdem über die neuesten Gerüchte und Transfers aufklären.

Das sind die Gäste im Doppelpass

Am kommenden Sonntag begrüßen Moderator Jochen Stutzky und Co-Moderatorin Ruth Hofmann folgende Gäste im SPORT1 Doppelpass:

Ralph Hasenhüttl, Ex-Trainer VfL Wolfsburg, FC Southampton, RB Leipzig, FC Ingolstadt, VfR Aalen & Zweitligameister und Aufsteiger 2015 mit FC Ingolstadt

Ex-Trainer VfL Wolfsburg, FC Southampton, RB Leipzig, FC Ingolstadt, VfR Aalen & Zweitligameister und Aufsteiger 2015 mit FC Ingolstadt Alfred Draxler, SPORT1 -Experte

-Experte Florian Plettenberg, Sky-Moderator & Reporter, Transfer-Experte

Sky-Moderator & Reporter, Transfer-Experte Oliver Müller, freier Journalist

freier Journalist Stefan Effenberg, SPORT1-Experte

Thomas Helmer moderiert „Doppelpass on Tour“

Damit nicht genug in Sachen Doppelpass: Der „Dopa“ kommt seit August 2021 zu den Fans nach Hause – und macht als Bühnenprogramm bundesweit Station in zahlreichen Städten.

Mit „Doppelpass on Tour“ startete die Sport1 GmbH in Kooperation mit der Event-Agentur S-Promotion Event GmbHeine neue Event-Reihe.

„Doppelpass on Tour“: Deutschlands beliebtester Fußballtalk geht auf große Deutschlandtour! Alle Tourtermine und Tickets unter www.printyourticket.de/doppelpass oder unter der Ticket-Hotline (Tel. 06073 722740; Mo.-Fr., 10-15 Uhr)