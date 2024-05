Eishockey-WM: Zwei deutsche Silber-Helden aus dem Kader gestrichen

Eishockey-WM: Kreis wieder mit bemerkenswerter Entscheidung

Am Sonntagmorgen trainierten in Wolfsburg erstmals die Berliner Meister Jonas Müller, Kai Wissmann, Frederik Tiffels, Leo Pföderl und Tobias Eder sowie der NHL-Debütant Maksymilian Szuber mit. Bei der Generalprobe am Montag (19.30 Uhr/MagentaSport) in Weißwasser gegen Frankreich soll die Mannschaft auf dem Eis stehen, die vier Tage später in Ostrava gegen die Slowakei in die WM startet.