Erster offen homosexueller Eishockey-Profi ermordet

Grausame Szenen spielten sich am Sonntagabend im finnischen Espoo ab: Der frühere Eishockey-Spieler Janne Puhakka wurde in seinem Haus erschossen.

Täter soll sein 37 Jahre älterer Ehemann. Zwar gab die Polizei im Zuge ihrer Mordermittlung bisher nur an, dass ein Verdächtiger verhaftet und vernommen wurde, der Anwalt des Beschuldigten bestätigte Helsinki Sanomat aber, dass es sich dabei um den mit Puhakka verheirateten Rolf Nordmo handelt.

Ex-Eishockeyprofi mit Schrotflinte erschossen

Der 66 Jahre alte Tierarzt hat sich der Polizei beim Eintreffen am Tatort ohne Widerstand gestellt, laut Pressemitteilung der Behörde hat er bereits zugegeben, Puhakka mit einer Schrotflinte erschossen zu haben.

Als Grund für die Tat geben die Beamten das Ende der Beziehungstat an. Puhakka sie bereits aus der gemeinsamen Wohnung ausgezogen. „Was passiert ist, ist nicht ganz klar, aber der Hintergrund ist das Ende der Beziehung. Es gibt keine Informationen über einen größeren Streit“, sagte Matti Högman, der Leiter der Ermittlungen.

Ängste vor Reaktion in der Eishockey-Welt

Außerdem wusste zu dieser Zeit noch niemand von der Homosexualität des Eishockey-Stars. „Ich hatte Angst davor, wie ich im maskulinen Sport danach wahrgenommen werde“, erklärte er 2022 der New York Post .

1,5 Jahre nach Karriereende

Puhakka spielte in sämtlichen Junioren-Teams der Espoo Blues und gab 2015 ein Debüt in der höchsten finnischen Nationalliga. Nach Konkurs seines Vereins spielte er noch zwei Jahre in der zweithöchsten Liga Finnlands.