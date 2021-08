Champions Hockey League: SPORT1 überträgt Spiele der CHL LIVE

Dabei werden pro Spieltag bis zu drei Partien mit deutscher Beteiligung live im Free-TV gezeigt. Los geht’s am kommenden Donnerstag, 26. August, live ab 19.55 Uhr auf SPORT1, wenn die Adler Mannheim bei den Cardiff Devils in Wales zu Gast sind. Am selben Abend ist das Auswärtsspiel des EHC Red Bull München beim dänischen Topklub SønderjyskE Vojens ab 20.10 Uhr im kostenlosen Livestream zu sehen. (DATEN: Spielplan und Ergebnisse der CHL)