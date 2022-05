Nationalkeeper Niederberger wechselt von Berlin nach München

Niederberger stand bereits 2013 bei den Red Bulls unter Vertrag, über die Laufzeit seines neuen Kontrakts ist nichts bekannt. Vor seinem Engagement in München steht für Niederberger noch die WM in Finnland (13. bis 29. Mai) an, der 29-Jährige stößt in dieser Woche zum Team von Bundestrainer Toni Söderholm.