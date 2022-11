DEL: München und Wolfsburg mit Frustbewältigung

Im Keller sendeten die Augsburger Panther ein Lebenszeichen. Das 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) bei Ex-Meister Düsseldorfer EG bedeutete für die Süddeutschen nach sieben Auswärtspleiten in Serie insgesamt erst den zweiten Erfolg in den vergangenen zwölf Spielen. Schlusslicht Bietigheim Steelers dagegen verkaufte sich gegen Münchens Verfolger Mannheim zwar teuer, musste aber letztlich trotz zweimaliger Führung mit 4:5 (2:2, 1:1, 1:1, 0:1) nach Verlängerung seine dritte Niederlage in Folge quittieren.