Eishockey, DEL: Mannheim verliert knapp in Düsseldorf

Den Treffer des Tages für die DEG erzielte Josef Eham schon in der dritten Minute. Augsburg ging in Köln zunächst durch einen Doppelpack von Terry Broadhurst (17./26.) in Führung, Maximilian Kammerer (39.) und Jason Bast (42.) glichen für Köln aus, ehe Kammerer (50.) die Partie mit seinem zweiten Treffer drehte. David McIntyre (60.) traf zur Entscheidung ins leere Tor. (NEWS: Eine deutsche Legende macht Schluss)