Eishockey: Verpflichtender Halsschutz - Regeländerung nach tragischem Tod?

Der Tod des ehemaligen DEL-Profis Adam Johnson hat tiefe Betroffenheit ausgelöst. Am Samstag starb der 29-Jährige an den Folgen eines Kufenschnitts am Hals, den er sich beim Spiel seiner Nottingham Panthers bei den Sheffield Steelers zugezogen hatte.

Laut einer Mitteilung des englischen Teams sei Johnsons Unglück ein „freak accident“, also ein außergewöhnlicher Unfall gewesen. „Es gibt keinen Eishockeyspieler, der sich vornimmt: ‚Den fahr ich jetzt ins Krankenhaus‘“, betonte auch Dominik Bittner, Verteidiger des EHC Red Bull München, am Rande der Partie gegen die Nürnberg Ice Tigers.

Equipment auf dem Prüfstand

In erster Linie werden die Forderungen lauter, dass die Spieler dazu verpflichtet werden sollten, einen schnittfesten Halsschutz zu tragen. In der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) ist das Tragen eines Halsschutzes beispielsweise keine Pflicht, in der schwedischen oder finnischen Liga dagegen schon. Auch die norwegische Liga beschloss am Montag, die Ausrüstung zur Pflicht zu machen. Das berichtete die Zeitung Dagbladet.