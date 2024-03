Eishockey: Früher Kracher in den DEL Playoffs perfekt!

Gawanke eröffnet Torreigen der Adler

Eisbären vs. Adler: Für Mannheim alles offen

Im nun anstehenden Duell mit Berlin ist Mannheim keinesfalls chancenlos. Zwar schlossen die Adler die Hauptrunde deutlich hinter den Eisbären ab, zwei der vier direkten Duelle entschieden sie aber für sich. Ab dem Viertelfinale werden die Serie im Modus "best of seven" gespielt, zum Weiterkommen benötigt man also vier Siege.