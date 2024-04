DEL: Nationalspieler Tuomie verlässt Straubing

Die Straubing Tigers aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) müssen Nationalspieler Parker Tuomie ziehen lassen. Wie die Niederbayern am Montag mitteilten, wird der Stürmer den Klub nach fast drei Jahren verlassen. Wie unter anderem das Fachmagazin Eishockey News berichtet, soll sich Tuomie für einen Wechsel zu den Kölner Haien entschieden haben.

Neben Tuomie verzeichnen die Tigers, die in der aktuellen Spielzeit erst im Halbfinale an den Eisbären Berlin scheiterten, in Matt Bradley, Tyler Sheehy und Mark Zengerle drei weitere Abgänge. "Alle haben einen großen Teil zu unserer erfolgreichen Saison, zur CHL-Qualifikation und zur Spengler-Cup-Teilnahme beigetragen", sagte der Sportliche Leiter Jason Dunham.