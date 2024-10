Trainer-Paukenschlag bei Red Bull München!

Die dritte Pleite nacheinander im neuen SAP Garden war den Bossen des EHC Red Bull München zu viel. Der frühere Bundestrainer Toni Söderholm, vor etwas mehr als einem Jahr noch die Wunschlösung für die Nachfolge von Meistercoach Don Jackson, muss beim ambitionierten Klub nach einem missratenen Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gehen.

Das teilte der viermalige deutsche Meister am Samstag mit. „Für uns als Organisation war das zweifellos eine der schwersten Entscheidungen überhaupt“, sagte Christian Winkler, Managing Director Sports der Eishockey-Abteilung bei Red Bull. Denn eigentlich sollte Söderholm bei den Münchnern eine Ära prägen, wie es Jackson getan hatte. Vier Meistertitel holte der US-Amerikaner in die bayrische Landeshauptstadt.

Doch schon die vergangene Saison verlief wacklig. Die Hauptrunde schlossen die Münchner nur auf Rang fünf ab. Zwar erreichte der EHC anschließend das Play-off-Halbfinale, dort schied das Team nach fünf Spielen aber gegen den späteren Vizemeister Fischtown Pinguins Bremerhaven aus. In der neuen Spielzeit wurde es trotz vier Siegen zum Start und Neuzugängen wie dem früheren NHL-Profi Tobias Rieder nur bedingt besser.

„Nach den gezeigten Leistungen der unserer Meinung nach topbesetzten Mannschaft in der Vorbereitung und im bisherigen Saisonverlauf haben wir nicht die Veränderungen wahrgenommen, die aus unserer Sicht nach der letzten Saison notwendig gewesen wären“, erklärte Winkler die erste Trainerentlassung der DEL-Saison. Entscheidend war letztlich die 1:2-Pleite nach Penaltyschießen am Freitagabend gegen Schlusslicht Düsseldorfer EG.

Co-Trainer Max Kaltenhauser übernimmt

Nach der Entlassung des Finnen übernimmt der bisherige Co-Trainer Max Kaltenhauser den ambitionierten Klub als Interimscoach. Der 42-Jährige war erst im Sommer zum EHC gestoßen, nachdem er mit den Eisbären Regensburg die Meisterschaft in der DEL2 gewonnen hatte. Bereits am Sonntag um 14 Uhr steht Kaltenhauser in Bremerhaven eine schwierige Aufgabe bevor.