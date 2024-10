Harte Strafe nach Spuck-Attacke

Der ERC Ingolstadt ist aktuell das Team der Stunde in der DEL. Doch Verteidiger Mathew Bodie wird nach einer üblen Aktion lange aus dem Verkehr gezogen.

Zwischen Mathew Bodie vom ERC Ingolstadt und Luis Schinko von den Grizzlys Wolfsburg flogen beim spektakulären 7:5-Sieg der Ingolstädter am Freitagabend gegen Ende des ersten Drittels die Fäuste. Und dabei blieb es nicht. Im Kampf mit seinem Kontrahenten ließ sich Bodie zu einer Spuck-Attacke auf Schinko hinreißen. Diese Aktion hat nun Konsequenzen.

Der Disziplinarausschuss der DEL belegte Bodie, der im Spiel eine große Strafe plus Spieldauer kassiert hatte, mit einer Sperre von acht Spielen, zudem muss der 34-Jährige eine Geldstrafe in nicht genannter Höhe zahlen. Aufgrund der Sperre steht der Offensivspieler den Ingolstädtern erst nach der Länderspielpause am 17. November wieder zur Verfügung.