Kühnhackl von DEL Winter Game ergriffen: "Vergisst man nicht"

„Das ist auf jeden Fall ein eigenes Highlight. Das vergisst man in seiner Karriere nicht“, sagte der 32-Jährige am Samstagabend bei MagentaSport : „Viele Spiele werden schnell abgehakt. Aber dieses Spiel wird lange in Erinnerung bleiben.“

Begeisterung nach Eishockey-Abend in Frankfurt

DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke resümierte zufrieden: „Ich kann den Organisationen in Frankfurt und Mannheim nur zu diesem Abend gratulieren, der gezeigt hat, welchen Stellenwert das Eishockey in Deutschland hat.“ Es sei wichtig für die Liga, „mit solchen Spielen Aufmerksamkeit zu erzeugen und vielleicht den einen oder anderen neuen Fan auf unseren Sport aufmerksam zu machen“.

Seit 2013 finden in der DEL in der Regel im Zweijahresrhythmus Winter Games statt, Vorbild ist die nordamerikanische Profiliga NHL mit ihren Winter Classics unter freiem Himmel. Nach den Stadien in Nürnberg, Düsseldorf, Hoffenheim und zweimal Köln war diesmal Frankfurt an der Reihe. Seit dem 22. Dezember war die Arena zum Eisstadion umgebaut worden.