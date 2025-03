DEL-Abstiegskrimi! "Das wichtigste Spiel seit Jahren"

In der DEL kommt es am vorletzten Spieltag zum ultimativen Kellerduell zwischen der Düsseldorfer EG und den Augsburger Panthern. Für die DEG steht besonders viel auf dem Spiel.

Letzter gegen Vorletzter - mehr Showdown im Kampf um den Klassenerhalt in der DEL geht kaum. Doch für die Augsburger Panther und die Düsseldorfer EG ist der ultimative Abstiegsthriller am Dienstag (19.30 Uhr) mehr als nur ein Kampf gegen den Sturz in die DEL2. Insbesondere für die DEG steht viel auf dem Spiel.