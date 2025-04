Straubing: Woodcroft bleibt Trainer - neun Abgänge

Craig Woodcroft bleibt auch in der kommenden Saison Trainer der Straubing Tigers. Das gab der Klub aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) am Mittwoch bekannt. Der Kanadier hatte die Tigers im Februar übernommen und das Team in der Folge bis in das Viertelfinale der Play-offs geführt. Dort scheiterte Straubing am Titelverteidiger Eisbären Berlin (1:4).