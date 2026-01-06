Neue Details zum Rauswurf enthüllt! DEL-Star zieht drastische Konsequenzen

Benedikt Lohr 06.01.2026 • 14:49 Uhr Florian Elias meldet sich erstmals selbst zu Wort, nachdem er überraschend von den Augsburger Panther entlassen wurde. Der Stürmer kündigt eine vorübergehende Auszeit an und gibt erstmals Einblick in die Hintergründe seiner Suspendierung.

Der überraschende Rauswurf von Eishockey-Star Florian Elias und die deutlichen Worte der Augsburger Panther sorgten zuletzt für Aufsehen. Nun werden weitere Details zu dem Vorfall bekannt, denn Elias selbst hat sich in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet.

Auf Instagram veröffentlichte der 23-Jährige ein Foto mit schwarzem Hintergrund und erklärte ausführlich seine aktuelle Situation.

„Ich habe aus meinen gesundheitlichen Problemen sofortige Konsequenzen gezogen und bekomme seit dem 01.01.2026 professionelle Hilfe in einem Fachkrankenhaus für Psychiatrie und Psychotherapie. Dort werde ich seitdem stationär behandelt“, schrieb Elias.

DEL-Star Elias kündigt Karrierepause an

Er kündigte zudem an: „Da ich derzeit nicht in der Lage bin, meinen Beruf auszuüben, werde ich meine Profi-Eishockeykarriere vorübergehend pausieren.“

Außerdem richtet sich Elias mit einer persönlichen Entschuldigung an seine Follower: „Ich möchte mich bei allen entschuldigen, die ich enttäuscht habe. Über diese Stellungnahme hinaus werde [ich] mich nicht zum Sachverhalt äußern und bitte alle, meine Privatsphäre sowie die Privatsphäre meiner Familie zu respektieren.“

Seit Neujahr war der Spieler vom Spiel- und Trainingsbetrieb der Augsburger Panther suspendiert. Am vergangenen Wochenende folgte dann die offizielle Mitteilung des Klubs, dass sich der Verein mit sofortiger Wirkung von Elias getrennt habe.

„Grund für diese Entscheidung der Augsburger Panther sind Verstöße gegen grundlegende Verhaltensregeln, die nicht mit den Werten des Klubs vereinbar sind“, hieß es in der Presseerklärung. Eine Rückkehr in den Kader sei damit kategorisch ausgeschlossen.

Ermittlungen gegen DEL-Star Elias?

Nach Informationen der Augsburger Allgemeinen ermittelt zudem die Augsburger Polizei gegen Elias wegen eines Anfangsverdachts der Körperverletzung, der auf einen Vorfall in der Silvesternacht zurückgehen soll.

Die Staatsanwaltschaft bestätigt demnach, dass ein Verfahren laufe. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts werden aber keine Details genannt.

Elias, der 2021 zum DEL-Rookie des Jahres gewählt wurde und Deutschland in mehreren U-Nationalmannschaften vertreten hat, war seit Juli 2024 bei den Augsburger Panthern unter Vertrag.