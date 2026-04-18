Adler Mannheim nach 4:1-Gala im DEL-Finale – Titelgier pur!

SID 18.04.2026 • 07:55 Uhr Nach dem entscheidenden 4:1 über Red Bull München müssen die Adler Mannheim auf ihren Final-Gegner warten. Der Finaleinzug sorgt für Begeisterung.

Erst feierte Matthias Plachta mit den Fans der Adler Mannheim, dann gab der Torschütze die Richtung vor: „Wir haben noch nicht genug“, sagte der Stürmer nach der Rückkehr ins Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) bei MagentaSport: „Wir haben jetzt lange gewartet, auch ich persönlich. Und es ist einfach geil, wieder da zu sein.“

Adler Mannheim stürmen ins Finale

Sieben Jahre nach ihrem bislang letzten Titelgewinn greifen die Adler erstmals wieder nach dem Siegerpokal, mit einem 4:1 (1:1, 2:1, 1:0) gegen Red Bull München beendete Mannheim in eigener Halle die Halbfinalserie (4:1). „Wir spielen eine gute Saison. Jetzt sind wir da, wo wir sein wollen“, so Plachta: „Wir haben eine geile Truppe, da weiß jeder, was zu tun ist.“

Eakins lobt Torwart Franzreb

Trainer Dallas Eakins lobte die „solide Leistung“ und ein „großartiges Torwartspiel“ von Nationalkeeper Maximilian Franzreb. „Wir haben zur richtigen Zeit die Tore erzielt“, sagte der Kanadier.

Pause kommt Mannheim sehr gelegen

Dass bis zum nächsten Spiel etwas Zeit bleibt, da das zweite Halbfinale zwischen Titelverteidiger Eisbären Berlin und Hauptrundensieger Kölner Haie noch nicht entschieden ist (3:2), kommt Mannheim gelegen. „Wir haben ein paar Jungs, die ziemlich mitgenommen sind“, sagte Eakins, „wir werden ihnen etwas Ruhe gönnen.“

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