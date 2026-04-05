DEL: Neues Selbstvertrauen beim Meister vor Halbfinal-Kracher

SID 05.04.2026 • 11:00 Uhr Die Eisbären fordern im DEL-Halbfinale Hauptrundensieger Kölner Haie heraus. Es ist die Neuauflage der Finalserie 2025 unter anderen Vorzeichen.

Der Overtime-Krimi zum Einzug ins Halbfinale hatte Serge Aubin Nerven gekostet, doch nach dem entscheidenden Sieg an Karsamstag fiel die Anspannung beim Meistertrainer der Eisbären Berlin schlagartig ab.

„Die erste Serie ist immer die härteste, jetzt geht es nicht mehr um Druck, sondern um Gelegenheiten. Wir machen uns bereit und haben Spaß“, sagte der Kanadier nach dem 6:5 über die Straubing Tigers bei MagentaSport.

„Köln ist gut, es wird eine große Herausforderung“

Seine Mannschaft überstand die enge Viertelfinalserie mit 4:2 Siegen und kann weiter vom nächsten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) träumen. Doch nun wartet der Hauptrundensieger, die Kölner Haie, die mit Macht nach ihrer ersten Meisterschaft seit 24 Jahren greifen. „Köln ist gut, es wird eine große Herausforderung“, sagte Aubin, der noch keine Playoff-Serie verloren hat, am Samstagabend.

Am Mittwoch (19.00 Uhr) geht es mit dem ersten Duell in Berlin los. Im zweiten Halbfinale stehen sich ebenfalls am Mittwoch (19.30 Uhr) die Adler Mannheim und der EHC Red Bull München gegenüber. Mannheim hatte im Viertelfinale die Pinguins Bremerhaven 4:1, München den ERC Ingolstadt 4:2 bezwungen.