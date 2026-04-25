DEL-Finale: Keine Sperre – Eisbären-Kapitän Wissmann dabei

Titelverteidiger Eisbären Berlin kann auch im zweiten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen Kapitän Kai Wissmann einsetzen.
DEL: Keine Sperre für Berlin-Kapitän
Kai Wissmann wird im Finale der DEL nicht gesperrt. Der Nationalspieler hatte im ersten Spiel am Freitag den Mannheimer Leon Gawanke gefoult.
Der Nationalspieler erhielt nach seinem Foul beim 7:3-Auftaktsieg des Rekordmeisters bei den Adlern Mannheim keine Sperre. Wissmann hatte den Mannheimer Leon Gawanke in die Bande gecheckt und dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten.
Gawanke blieb zunächst auf dem Eis liegen und konnte danach nicht weiterspielen. Das Verfahren wurde vom DEL-Disziplinarausschuss eingestellt, teilte die Liga am Samstag auf SID-Anfrage mit.
DEL: Mannheim vor Spiel zwei gehörig unter Druck
Spiel zwei in der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin statt. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig. Die Eisbären streben ihre zwölfte Meisterschaft an, Mannheim seine neunte.