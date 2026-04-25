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DEL-Finale: Keine Sperre – Eisbären-Kapitän Wissmann dabei

DEL: Keine Sperre für Berlin-Kapitän

Kai Wissmann wird im Finale der DEL nicht gesperrt. Der Nationalspieler hatte im ersten Spiel am Freitag den Mannheimer Leon Gawanke gefoult.
Adler Mannheim - Eisbären Berlin: Tore und Highlights | PENNY DEL
SID
Kai Wissmann wird im Finale der DEL nicht gesperrt. Der Nationalspieler hatte im ersten Spiel am Freitag den Mannheimer Leon Gawanke gefoult.

Titelverteidiger Eisbären Berlin kann auch im zweiten Playoff-Finale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) seinen Kapitän Kai Wissmann einsetzen.

Der Nationalspieler erhielt nach seinem Foul beim 7:3-Auftaktsieg des Rekordmeisters bei den Adlern Mannheim keine Sperre. Wissmann hatte den Mannheimer Leon Gawanke in die Bande gecheckt und dafür eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten.

Gawanke blieb zunächst auf dem Eis liegen und konnte danach nicht weiterspielen. Das Verfahren wurde vom DEL-Disziplinarausschuss eingestellt, teilte die Liga am Samstag auf SID-Anfrage mit.

DEL: Mannheim vor Spiel zwei gehörig unter Druck

Spiel zwei in der Best-of-seven-Serie findet am Sonntag (16.30 Uhr/MagentaSport) in Berlin statt. Zum Titelgewinn sind vier Siege notwendig. Die Eisbären streben ihre zwölfte Meisterschaft an, Mannheim seine neunte.

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